Город Ромария был воссоздан в HD-2D стиле, и игра выглядит яркой и живой.

Square Enix продемонстрировала на Gamescom 2024 демоверсию ремейка Dragon Quest III HD-2D Remake, который предлагает игрокам восстановленную трилогию Эрдрика. Главный апдейт игры - переработка Арены монстров, где игроки смогут активно участвовать в схватках между монстрами. За победу над монстрами герой получит ценные награды. Ромария, где проходит демосессия, также выполнена в стиле HD-2D и впечатляет своим живым и ярким изображением.

Демоверсия также позволяет исследовать город Ромария, где главному герою поручают задание вернуть украденную корону. Во время исследования города игрок может забрать провизию, приобрести новое оружие и снаряжение для членов группы. Дополнительные возможности игрового процесса - ускорение боя и настройка автоматической битвы.

В демоверсии также представлены подземелья для исследования и сражений с врагами. Оригинальная пошаговая боевая система сохранена, однако теперь персонажи появляются на экране при выборе команд. Особое внимание уделено новому классу Monster Wrangler, способности которого показались мощными.

Хотя сложность в демоверсии низкая, разработчики обещают разнообразные настройки сложности в финальной версии игры, чтобы каждый игрок мог настроить игровой процесс под свой уровень мастерства. Официальный релиз Dragon Quest III HD-2D Remake запланирован на 14 ноября 2024 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.

