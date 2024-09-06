Ноутбук имеет форм-фактор 2-в-1 и доступен в цветовых вариантах Eclipse Grey и Atmospheric Blue.

Компания HP представила свой новый ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, который оснащен процессорами Intel Core Ultra 200V Lunar Lake и имеет уникальный дизайн. Этот ноутбук предлагает широкий выбор процессоров, включая высококлассные модели Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 258V и Core Ultra 7 256V.

OmniBook Ultra Flip 14 имеет форм-фактор 2-в-1, доступен в цветах Eclipse Grey и Atmospheric Blue, и отличается превосходным дизайном и портативностью. Ноутбук предназначен для творчества и работы с искусственным интеллектом в различных форм-факторах. Он имеет максимальную безопасность благодаря платформе безопасности Wolf от HP и значительное повышение производительности на базе процессоров Intel Core Ultra Series 2. Также ноутбук обладает улучшенной графикой и включает HP AI Companion, персонального встроенного помощника с искусственным интеллектом для повышения эффективности задач и персонализации.

OmniBook Ultra Flip 14 оснащается 14-дюймовым 3K OLED-дисплеем с мультитачем, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Этот дисплей обеспечивает потребителям высокое качество изображения с 100-процентным цветовым охватом DCI-P3. Ноутбук также поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и оснащен портами Thunderbolt 4 (USB Type-C) 40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort 2.1 и выделенным PD-соединением, а также портом USB Type-C 10 Гбит/с с поддержкой DisplayPort 1.4a и доставкой питания. Он также поддерживает встроенную память LPDDR5x-8533 до 32 ГБ и накопитель PCIe Gen 4 до 2 ТБ. OmniBook Ultra Flip 14 предлагает широкие возможности для выбора конфигурации соответствующей нуждам пользователей.

OmniBook Ultra Flip 14 является одним из немногих ноутбуков в линейке Intel Lunar Lake. HP решила сделать упор на дизайн и портативность, предлагая функциональность и мощность процессоров Intel Core Ultra 200V.

Ноутбук обладает рядом инновационных функций, таких как используемое перо и чернила для создания рисунков и набросков в любом месте, безопасность с использованием платформы безопасности Wolf от HP, а также повышенную производительность. Кроме того, OmniBook Ultra Flip 14 имеет различные варианты конфигурации, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящую модель для своих нужд.

Он также обладает высококачественным дисплеем и потребляет меньше энергии благодаря использованию процессоров Intel Core Ultra Series 2.