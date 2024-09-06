Компания Dell представила новый ноутбук XPS 13, оснащенный процессорами Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, обладающий высокой производительностью и предлагающий широкий выбор конфигураций.

Компания Dell представила новую модель своего флагманского ноутбука XPS 13, который использует процессоры Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, обеспечивая высокую производительность. Dell выбрала процессоры Lunar Lake для своего ноутбука XPS 13, чтобы конкурировать с линиями процессоров AMD Ryzen AI 300 и Qualcomm Snapdragon X Elite.

Ноутбук XPS 13 доступен в различных конфигурациях процессоров, включая Core Ultra 5 225V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 268V и Core Ultra 9 288V. Он также оснащен алюминиевым корпусом с элегантной отделкой.

Ноутбук XPS 13 поддерживает память LPDDR5x-8533 и может быть оснащен накопителями от 512 ГБ до 4 ТБ. Он также предлагает разные варианты дисплеев, включая экран FHD+ 1920x1200 с частотой обновления 120 Гц и OLED-экран InfinityEdge с разрешением 2880x1800.

Порты и сетевые подключения включают 2 порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), DisplayPort 2.1, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Батарея емкостью 55 Вт-ч позволяет ноутбуку работать до 26 часов при использовании определенных конфигураций процессоров Intel Core Ultra 200V.

Ноутбук XPS 13 доступен для предварительного заказа по цене от $1399.99 и представлен в двух цветах - графитовом и платиновом.

Эта модель обещает быть долговечной и надежной, а процессор Intel Lunar Lake обеспечивает высокую производительность. Новый ноутбук Dell XPS 13 с процессорами Intel Core Ultra 200V Lunar Lake предлагает широкий выбор конфигураций.