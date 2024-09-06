Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Warhammer 40,000: Space Marine 2 не имеет DRM и микротранзакций
В игре не будет платных функций, и весь контент и функции будут бесплатными для всех игроков, за исключением косметических DLC, которые будут доступны за плату.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, одна из самых ожидаемых игр, решила отказаться от использования Denuvo DRM и любых других DRM-систем. На форуме Saber Games разработчики обсуждают различные вопросы, связанные с игрой. Игра будет выпущена 9 сентября 2024 года.
Кроме того, игра не будет содержать микротранзакций, за исключением платных косметических элементов DLC. Весь игровой контент и функционал будут предоставлены бесплатно. Однако для защиты от мошенничества будет использоваться система Easy Anti-Cheat (EAC). Трассировка лучей в игре не планируется, но будет доступна технология DLSS2/FSR2, а позднее в этом году появится DLSS3/FSR3. Разработчики также планируют оптимизировать игру для Steam Deck.
Игра не будет поддерживать ультраширокие и суперультраширокие мониторы в день релиза, но данная проблема будет решена позднее, с помощью специального патча. Впервые игра будет доступна на GeForce Now в день релиза, но пока что, не будет доступна в Xbox Game Pass. Будут предоставлены полноценные кроссплатформенные сохранения и возможность игры оффлайн, хотя оперативный режим потребует стабильного интернет-соединения. Игра не будет поддерживать дружественный огонь в любом из режимов, но будут выделены PvP-серверы для регионов NA, LATAM и SIE. LAN-поддержка для PvE/PvP отсутствует.

#warhammer 40000: space marine 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
9
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
2
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
7
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
Black Myth: Wukong с первым патчем протестировали на 25 видеокартах
3
Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
2

Популярные статьи

Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
52
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
19
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
14
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
2
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
23
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

Виктор Викторович
07:31
когда твоя мать кончит
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
Vorvort
07:18
Хуанг хоть и мошенник, но гениальный маркетолог. На хайпе продаст все обрезки профкарт и снимет сливки. Цитата: "младшая модель серии может задержаться из-за приостановки разработки со стороны компани...
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
Akim
07:15
В шутерах - однозначно рулит клавомышь.. помнится я пробовал на консоли сына погонять Гири с десяток+ лет назад - я офигел с такой "системы наведения" и ощущения, что я какой-то хромой-косой-тупой, на...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Сергей Николаичь
07:12
Играю с первой части. Ветеран т.с. Статейка рекламная какая то))) Игры с каждым выпуском обрастают новыми косяками на которые уважаемые разрабы забивают. Поддержка не работает абсолютно. Этот "рикошет...
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
Сергей Анатолич
06:43
Цены снизте процентов на 30 и дело пойдёт в гору.
Автомобильные бренды из Китая испытывают проблемы в России
Alex TOPMAN
06:43
С ебейшим антиконкурентным описанием принципов работы и применения. Несите Оскара.
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Alex TOPMAN
06:41
Тоже не понял, как тепло от человека, без "передачи по воздуху", попадает в устройство, для отвода? Эта пельтюха на человека вешается? И с него же эта "микроволновка" излучает тепло "сразу за окно"? ;...
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Alex TOPMAN
06:36
Какое "первое"? Там же прямым текстом сказано "охлаждает напрямую человека и только его". (маркетолог же старался - слова подбирал красивые...)
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Oleg Tereshkin
06:33
Заодно и самой захлебнутся 🤣 пстц дауны красножопые всегда из зрады перемогу делают ,а мб вы все хохлы ? 🤣 Цены снижают потому что обосрались ! А на подходе новое поколение интела и судя по всему ве...
Компания AMD снизила цены на свои настольные процессоры серии Ryzen 9000 Zen 5 на 12%
Phan†om
06:32
Ну правильно, в здравом уме покупать одноразовую поделку с кучей свистоперделок, сенсорных экранов и прочей блестящей мишурой, на которую в случае чего не найти ПОДХОДЯЩИХ запчастей никто не будет. Лу...
Автомобильные бренды из Китая испытывают проблемы в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем