В игре не будет платных функций, и весь контент и функции будут бесплатными для всех игроков, за исключением косметических DLC, которые будут доступны за плату.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, одна из самых ожидаемых игр, решила отказаться от использования Denuvo DRM и любых других DRM-систем. На форуме Saber Games разработчики обсуждают различные вопросы, связанные с игрой. Игра будет выпущена 9 сентября 2024 года.

Кроме того, игра не будет содержать микротранзакций, за исключением платных косметических элементов DLC. Весь игровой контент и функционал будут предоставлены бесплатно. Однако для защиты от мошенничества будет использоваться система Easy Anti-Cheat (EAC). Трассировка лучей в игре не планируется, но будет доступна технология DLSS2/FSR2, а позднее в этом году появится DLSS3/FSR3. Разработчики также планируют оптимизировать игру для Steam Deck.

Игра не будет поддерживать ультраширокие и суперультраширокие мониторы в день релиза, но данная проблема будет решена позднее, с помощью специального патча. Впервые игра будет доступна на GeForce Now в день релиза, но пока что, не будет доступна в Xbox Game Pass. Будут предоставлены полноценные кроссплатформенные сохранения и возможность игры оффлайн, хотя оперативный режим потребует стабильного интернет-соединения. Игра не будет поддерживать дружественный огонь в любом из режимов, но будут выделены PvP-серверы для регионов NA, LATAM и SIE. LAN-поддержка для PvE/PvP отсутствует.