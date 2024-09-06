Решено отключить серверы и прекратить продажи игры 6 сентября.

Спустя всего десять дней после выхода на рынок, продажи Concord будут немедленно прекращены, так как Sony и Firewalk Studios ищут лучшие варианты, чтобы лучше охватить игроков. В новом сообщении на официальном блоге PlayStation Blog, директор игры Райан Эллис представил обновленную информацию о состоянии игры и сообщил, что некоторые аспекты игры и первоначального запуска оказались не такими, как планировала студия. В связи с этим было принято решение, немедленно прекратить продажи игры и отключить серверы 6 сентября. Всем, кто приобрел игру на любой платформе, предлагается полный возврат денег.

Магазин Steam вернет деньги игрокам, купившим игру, в ближайшие дни. Steam вышлет подтверждение о возврате средств, как только оно будет обработано. Магазин Epic Games вернет деньги игрокам, купившим игру в ближайшие дни, и свяжется с каждым покупателем напрямую, чтобы подтвердить, что возврат средств был обработан. Возврат средств в других розничных сетях - для покупателей, которые приобрели физическую копию игры в розничных сетях за пределами PlayStation, пожалуйста, обратитесь к процедуре возврата средств в розничной сети, в которой вы ее приобрели.

Хотя решение немедленно прекратить продажи Concord и вывести игру в оффлайн может показаться несколько экстремальным, поскольку игра вышла всего несколько дней назад, с самого релиза было ясно, что дела у игры идут неважно: с самого первого дня в Steam было крайне мало одновременных игроков, несмотря на то, что игра подавала определенные надежды. К сожалению для Sony и Firewalk Studios, игры ушли от тех тенденций, которые пытался уловить Конкорд, и будет очень интересно посмотреть, как изменится игра, если она когда-нибудь вернется на рынок.