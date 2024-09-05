Google Pixel 9a будет оснащен чипсетом Tensor G4, но с более низкой технологией упаковки

Утечки информации об устройствах всегда вызывают интерес у пользователей, и Pixel 9a от Google не является исключением. Согласно последним информационным утечкам, Pixel 9a будет оснащен чипсетом Tensor G4, который также используется в более дорогих моделях Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Однако в Pixel 9a будет использоваться более низкая технология упаковки, вероятно, чтобы снизить стоимость устройства. Это может привести к тому, что чипсет достигнет своих тепловых пределов быстрее и потеряет в производительности. Также Pixel 9a будет использовать старый модем Exynos 5300, что может привести к ухудшению спутниковой связи и увеличению нагрева устройства.

Для ухода от проблем с охлаждением, Google может предложить надежное решение. Во время анонса Pixel 9, компания заявила, что все модели прошли обработку в паровой камере, что помогает устройствам работать более холодно. Однако это не дает уверенности в том, что Pixel 9a будет иметь подобное решение. Для компании важно найти баланс между стоимостью устройства и его производительностью.



