Компания Micron уже представила свою память GDDR7, которая обеспечивает высокую производительность игр и предназначена для AI at the Edge и AI PC платформ.

По последним данным, компания AMD возможно работает над разработкой APU следующего поколения, который будет оснащен встроенной памятью GDDR7. Объявление на сайте NBD указывает на наличие новой памяти GDDR7 от Micron в составе процессора. GDDR7 имеет гораздо более высокую пропускную способность по сравнению с GDDR6, что делает ее потенциальным стандартом для следующего поколения графических процессоров, включая NVIDIA серии RTX 50.

Micron представила память GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с и пропускной способностью до 1,5 ТБ/с, что также повышает производительность игр на ПК. Эта память также предназначена для использования в платформах искусственного интеллекта на ребре и в ПК, таких как SOC. Компания AMD в прошлом была лидером в разработке SOC для ПК с искусственным интеллектом, и они работают над APU следующего поколения, которые будут использовать дизайн чиплета с мощными ядрами Zen 5 и графическими ядрами RDNA 3.5. Эти чипы требуют большой пропускной способности, и хотя пока нет информации о наличии встроенной памяти, в списке указана возможная емкость до 128 ГБ.

Возможно, не следует ожидать, что APU Strix Halo будет иметь встроенную память GDDR7, но будущие решения от AMD могут эту возможность рассмотреть. AMD также будет использовать свою новейшую архитектуру RDNA для PS5 Pro от Sony, и предыдущие утечки указывают на использование более крупного GPU и более быстрой памяти в консолях следующего поколения. Вероятно, использование памяти GDDR7 станет логичным шагом после использования GDDR6 в моделях PlayStation 5.