Компания предложит это на заседании совета директоров.

Компания Intel планирует продать свое подразделение FPGA Altera и заморозить строительство фабрики в Германии стоимостью 30 миллиардов долларов. Эти шаги предпринимаются в рамках плана возрождения компании, которая столкнулась с падением рыночной капитализации до менее чем 100 миллиардов долларов. Перед важным заседанием совета директоров, компания Intel сотрудничает с финансовыми консультантами, включая Morgan Stanley, чтобы разработать стратегические варианты и отразить атаку инвесторов-активистов. По сообщениям, Intel планирует предложить продажу Altera, поскольку ее внутренняя прибыль недостаточна для поддержания ее деятельности. Кроме того, компания рассматривает возможность заморозить строительство завода в Германии, чтобы снизить капитальные расходы.

Важно отметить, что Intel не планирует продавать свое подразделение по производству чипов, так как получила большую федеральную поддержку для развития производства в США. Компания сосредотачивает свои усилия на развитии подразделения Foundry, чтобы обеспечить рост маржи. Она ожидает, что рост этого подразделения сократит затраты и позволит достичь высоких валовых и операционных доходов к 2030 году.

Тем не менее, учитывая сложное положение компании, Intel может принять решение о продаже своего подразделения по производству чипов. В этом контексте стоит отметить, что Лип-Бу Тан, член совета директоров Intel, подал в отставку из-за нежелания совета прислушаться к его идеям по развитию бизнеса компании и устранению бюрократии, препятствующей инновациям.