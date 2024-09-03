Это затронуло модели Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.

Компания AMD представила процессоры Ryzen 9000 «Zen 5» для настольных ПК, и в течение месяца цены на эти чипы упали на 12%. В настоящее время процессоры Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X продаются по сниженным ценам, что позволит пользователям получить больше производительности за свои деньги. На платформе Windows также были выпущены патчи, которые еще больше повысят производительность этих процессоров в играх.

Цены на процессор Ryzen 9 9950X составляют $619,99, что на 4,6% ниже официальной цены. Цена Ryzen 9 9900X снизилась на 12% до $439,99. Процессор Ryzen 7 9700X можно приобрести за $349,99, а Ryzen 5 9600X - за $259,99.

Пользователи, которые ожидали эти процессоры, но были неудовлетворены отношением производительности к стоимости, получат возможность приобрести их по более привлекательной цене.

Однако перед тем, как они станут рекомендованы сборщикам ПК, потребуется дальнейшее снижение цен и некоторые адаптации.