Это решение предлагает как пассивное, так и активное охлаждение.

Компания Phononic представила новое твердотельное решение для охлаждения процессора AMD Ryzen 9 9950X, которое обеспечивает вдвое большую производительность по сравнению с типичным 240-мм кулером AIO.

Твердотельные решения для охлаждения становятся все более популярными и Phononic предлагает платформы охлаждения как с пассивным, так и с активным дизайном.

Современные центры обработки данных и решения для искусственного интеллекта требуют более мощных и энергоэффективных систем охлаждения. Традиционные системы охлаждения, такие как воздушное и жидкостное, имеют свои ограничения.

Твердотельные решения могут быть идеальным вариантом для решения этой проблемы.

В пассивном режиме система использует охлаждение окружающей среды, а в активном режиме переключается на твердотельный теплообменник, обеспечивая более высокую производительность при сохранении низкой температуры.

Процессорный кулер Phononic Hex 2.0 работает на процессоре AMD Ryzen 9 9950X и обеспечивает вдвое большую производительность охлаждения по сравнению с типичным 240-мм AIO кулером и 50% лучшую производительность по сравнению с типичным 92/120-мм воздушным кулером.

Кулер имеет компактный размер и легкий вес, что делает его удобным для установки.

Phononic утверждает, что их твердотельная технология может быть использована не только в процессорах, но и в графических процессорах, что может помочь устранить проблему дросселирования, продлить срок службы и повысить энергоэффективность.