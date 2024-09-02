Материнские платы оснащены 19+1+1 фазовым усиленным питанием и поддерживают двухканальную память DDR5-7800(OC) МГц.

Компания Colorful представила новые материнские платы Z790 iGame Vulcan, которые имеют форм-фактор E-ATX и премиум-дизайн. Они предназначены для high-end ПК и отличаются своей красотой и производительностью.

Материнские платы Z790 iGame Vulcan обладают рядом характеристик, включая поддержку двухканальной памяти DDR5-7800(OC) МГц, 19+1+1 фазовый дизайн с улучшенным энергопотреблением, слоты для M.2 SSD и USB-интерфейсы.

Они также оснащены двухскоростной проводной и беспроводной сетевыми картами, поддерживают программное обеспечение для управления освещением iGame Center и имеют заднюю панель, поддерживающую функцию обновления BIOS одним щелчком мыши.

Кроме того, они прошли 200 этапов тестирования для обеспечения качества.

Colorful также представила две новые материнские платы iGame Z790D5 Vulcan V20, чьи спецификации не отличаются, но они доступны в черном и белом вариантах. Они имеют форм-фактор E-ATX и оснащены 19+1+1 фазовым усиленным питанием.

Платы поддерживают память DDR5-7800 MT/s (OC) и имеют слоты для M.2 SSD и SATA III для хранения данных. Дизайн материнских плат включает защитную пластину для оптимального рассеивания тепла и радиатор для VRM.

Платы также имеют различные интерфейсы для подключения и сетевые опции, включая USB-порты, сетевые порты RJ45, WiFi и Bluetooth. Они будут доступны для продажи с 2 сентября.

Цены на флагманские материнские платы пока неизвестны.