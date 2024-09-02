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ddr22
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
Один пользователь из Румынии приобрел поддельный процессор и обнаружил, что он не работает.

Некоторые мошенники решили воспользоваться популярностью процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D и создали поддельные версии этого чипа, которые затем продавались в сторонних магазинах. Один румынский пользователь попался на подделку, приобретенную у онлайн-продавца. Оказалось, что предложенный им чип не работал. Популярные геймерские чипы AMD Ryzen 7 7800X3D, которые стали самыми продаваемыми на сегодняшний день, пользуются большим спросом, особенно после снижения цен. Именно поэтому они стали объектом мошенников.

У поддельных версий процессора AMD Ryzen 7 7800X3D имеется несколько отличий от оригинального чипа. Наклейки на нем размыты и расположены в другом месте, печатная плата более тонкая, а интегрированный теплораспределитель имеет уменьшенную толщину. Кроме того, на подделках отсутствуют конденсаторы со следами клея, используемого в оригинальных чипах. Разницы также заметны в коробке и серийных номерах, которые совпадают с номерами на IHS. Внешне поддельные чипы выглядят как настоящие, поскольку поставляются в той же упаковке.

Это подделка

Интересно, что поддельные версии AMD Ryzen 7 7800X3D поставляются с заказным интегрированным теплораспределителем, который имеет усиленные контактные площадки для чипов CCD и IOD..

Это настоящий процессор

Рекомендуется приобретать продукты у проверенных продавцов или надежных розничных магазинов. Кроме того, не стоит доверять слишком низким ценам.

#amd ryzen 7 7800x3d
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