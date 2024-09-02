STALKER 2 выйдет 20 ноября после многих задержек, но разработчики планируют продолжать поддержку игры после запуска с помощью бесплатных обновлений и DLC.

STALKER 2, который недавно объявил о своем выходе 20 ноября этого года, будет продолжать получать поддержку после запуска. Команда разработчиков GSC Game World планирует предоставлять бесплатные обновления и сюжетные DLC. Кроме того, после релиза игры, в нее будут добавлены три особенности.

Первая из них - аппаратное обеспечение трассировки лучей RTX. Хотя разработчики пока не уверены, что они смогут завершить его к дате выхода, они активно экспериментируют с этой функцией. Что касается второй функции - кроссплатформенных модов, то GSC Game World подтверждает свою поддержку моддингового сообщества STALKER, которое существует уже 15 лет. Они хотят предоставить официальную поддержку модов, но конкретные детали и время реализации пока неизвестны.

Третья функция, которую добавят в STALKER 2 - мультиплеер, пока остается малоизвестной. Разработчики планируют добавить мультиплеер после начала продаж игры, но в настоящее время нет информации о его деталях и возможном времени реализации.

Хотя некоторые функции, такие как аппаратная трассировка лучей и кроссплатформенные моды, могут быть не готовы к моменту выхода игры, GSC Game World обещает сделать все возможное, чтобы предоставить эти функции в ближайшем будущем.