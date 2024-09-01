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ddr22
Qualcomm планирует представить на выставке IFA ноутбуки на базе ARM-платформы Snapdragon X Plus
Недавно представленный Snapdragon X Plus оснащен 10-ядерным процессором, однако на выставке IFA будет анонсирована 8-ядерная версия чипсета.

На выставке IFA компания Qualcomm представит новую волну ноутбуков на базе ARM-платформы, оснащенных Snapdragon X Plus. Главное преимущество этих ноутбуков - их доступная цена, начиная от 800 долларов. В настоящее время доступна модель Snapdragon X Elite, но она является немного дороговатой, поэтому Qualcomm решила представить более доступную версию.

Snapdragon X Plus обладает 8-ядерным процессором и тактовой частотой 3,40 ГГц, что делает его менее производительным, чем Snapdragon X Elite. Однако это позволяет уменьшить энергопотребление и увеличить время автономной работы ноутбука. Чипсет производится по 4-нм техпроцессу TSMC и имеет графический процессор Adreno с производительностью 1,7TFLOPS.

Ожидается, что ноутбуки на базе Snapdragon X Plus будут иметь память объемом 16 ГБ и накопитель на 512 ГБ SSD в стандартной комплектации, что делает их очень привлекательными по цене и характеристикам. Однако сколько именно моделей и какие именно бренды будут работать с Qualcomm в рамках этой инициативы, пока неизвестно.

#qualcomm
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