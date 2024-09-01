Некоторые модели имеют белый дизайн и улучшенные порты и разъемы. Gigabyte планирует начать продажи этих материнских плат 30 сентября.

Компания Gigabyte представила восемь новых моделей материнских плат X870E и X870, специально разработанных для процессоров AMD Ryzen.

Семь из них принадлежат к сериям AORUS и Gaming, а одна - к серии Eagle. Вместе с выходом новых процессоров Ryzen 9000, Gigabyte предлагает расширенные возможности для платформ AM5 с помощью этих новых материнских плат.

В серии AORUS представлены следующие модели: X870E AORUS Master, X870 AORUS Elite WiFi 7, X870E AORUS PRO ICE, X870E AORUS PRO, X870E AORUS Elite WiFi 7 ICE и X870 AORUS ELITE WiFi 7 (1.x).

Модель AORUS Elite нацелена на доступный нижний сегмент среднего класса, серия AORUS PRO - на верхний сегмент среднего класса, а модель X870EAORUS Master предназначена для энтузиастов оверклокинга.

Модели X870E Eagle WiFi 7 и X870 Gaming X WiFi 7 не относятся к серии AORUS, но предлагают хорошие характеристики по более доступной цене.

Кроме того, Gigabyte представила модель X870 AORUS Elite WiFi 7 ICE, которая является техническим эквивалентом модели X870 AORUS Elite WiFi 7 v1.x, но с полностью белой печатной платой и радиаторами.

Для любителей белого цвета доступны также модели X870E AORUS PRO и X870E AORUS PRO ICE. Обе материнские платы AORUS PRO оснащены 16+2+2 фазами питания и новейшими портами, слотами и разъемами для высокопроизводительных компонентов.

Самая мощная из представленных моделей - Gigabyte X870E AORUS Master, которая имеет мощный 20-фазный VRM, отличное охлаждение, множество портов и разъемов, а также встроенные функции отладки и подсветку I/O.

Продажи этих материнских плат начнутся 30 сентября. Вместе с Gigabyte, другие производители материнских плат также представят свои модели X870E и X870.