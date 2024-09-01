Разработчики Kingdom Come Deliverance 2 поделились информацией о грядущей игре.

Kingdom Come Deliverance 2 будет масштабной игрой, намного больше, чем оригинал. Чешская компания Warhorse Studios заявила об этом с тех пор, как признала, что игра не только существует, но и скоро будет представлена, заявив, что она примерно в два раза больше первой части. Теперь директор игры Даниэль Вавра (Daniel Vávra) поделился фактическими данными о том, насколько она длинная, по крайней мере, когда речь идет о написании сценария. По словам разработчика, финальный сценарий Kingdom Come Deliverance 2 состоит из 2,2 миллиона слов, что больше, чем у нынешнего рекордсмена Гиннесса в этой категории, Baldur's Gate 3 от Larian, также массивной ролевой игры в своем роде.

В перспективе это в два раза меньше слов, чем во всей серии фэнтезийных книг Роберта Джордана «Колесо времени», состоящей из пятнадцати печально известных длинных томов, которые в сумме составляют 4,4 миллиона слов. Но это вовсе не означает, что Kingdom Come Deliverance 2 будет такой же длинной в плане прохождения, как Baldur's Gate 3. После игры в новую экшен-ролевую игру от первого лица от Warhorse на Gamescom стало ясно, что разработчики значительно увеличили количество диалогов в игре, а также кратких обменов, которые происходят во время взаимодействия в Red Dead Redemption 2 вне обычных диалогов. Тем не менее, это должно стать надежной гарантией того, что к третьему часу игры вы не будете слышать одно и то же предложение по десять раз, как мы привыкли в большинстве игр.

Недавно сиквел был отложен до 13 февраля 2025 года, когда игру представят на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.



