В большинстве артов сохранена футуристическая атмосфера предыдущих игр, но один изображает местность с устаревшим и индустриальным видом.

На выставке PAX West 2024 компания Gearbox Software представила концепт-арт игры Borderlands 4, раскрыв детали будущей игры. Показанные четыре изображения демонстрируют различные миры, которые будут доступны для исследования игрокам. Фанаты Borderlands заметили, что художественный стиль концепт-арта напоминает Borderlands: The Pre-Sequel, а атмосфера игры кажется более мрачной и индустриальной.

Компания также поделилась некоторыми деталями о Borderlands 4, утверждая, что трейлер, который был показан на Gamescom, происходит за несколько секунд до завершения сюжета Borderlands 3. Это может означать возвращение некоторых персонажей из предыдущей игры.

Адам Мэй, арт-директор Borderlands 4, отметил, что игра будет происходить в постапокалиптическом мире будущего, который сочетает в себе высокие технологии и некачественную эстетику.

На данный момент неизвестна точная дата выхода Borderlands 4, но ожидается, что игра будет выпущена в 2025 году.