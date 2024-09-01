Разработчики из GSC Game World выражают благодарность команде Xbox за их помощь в оптимизации версии игры STALKER 2 для Xbox Series S

Разработчики STALKER 2, компания GSC Game World, находятся на заключительном этапе разработки игры и в данный момент работают над оптимизацией версии для Xbox Series S с помощью команды Xbox. Команда Xbox предоставляла консультации и предложения о дальнейших улучшениях, которые помогли сделать игру лучше. Разработчики говорят о хорошем сотрудничестве с Microsoft и благодарят ее за поддержку.

На Xbox Series X в игре доступно два режима: Performance Mode, при котором игра работает с частотой 60 FPS, и Quality Mode, с графикой высокого разрешения, которая работает с частотой 30 FPS. Разработчики пытаются достичь аналогичного опыта и на Xbox Series S, объединив эти два подхода. В данный момент на Xbox Series S идет разработка оптимизации, и игра работает с частотой 25 FPS.





Также GSC Game World выразила благодарность Microsoft за поддержку в рамках партнерства с Game Pass. Они отмечают, что Microsoft не оказывала никакого давления на команду разработчиков, не требовала срочного выпуска или выложения контента. Разработчики оценивают поддержку Microsoft и отмечают положительное отношение, которое было продемонстрировано Филом Спенсером и всеми командами Microsoft.





Выход STALKER 2 запланирован на 20 ноября для ПК и Xbox Series S|X, а также будет доступен в рамках Game Pass с момента релиза.