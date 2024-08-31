В профиле "Производительность" чип будет настроен на значение PL2 для увеличения производительности, что приводит к повышению энергопотребления.

Процессоры Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь возможность разблокировки и различаться по производительности в зависимости от модели. В частности, процессоры Core Ultra 9 285K и Core Ultra 7 265K смогут достигать мощности до 250 Вт, а Core Ultra 5 245K - до 159 Вт. Новые процессоры должны иметь значения PL1 и PL2, соответствующие профилю "Производительность". Первая волна процессоров Intel Arrow Lake-S будет включать трио разблокированных SKU K-серии: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K.

Процессоры Intel для настольных ПК предлагают несколько профилей энергопотребления, включая базовый, приводящий к стандартным характеристикам Intel, профиль "Производительность", увеличивающий энергопотребление, и профиль "Extreme" для определенных SKU.

Intel внедрила строгие рекомендации для соблюдения профиля "Baseline" с 14-м и 13-м поколениями процессоров Raptor Lake. Компания также внесла изменения в BIOS и микрокод, чтобы улучшить стабильность использования.



