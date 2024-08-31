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ddr22
Remedy объявила о партнерстве с Annapurna Interactive для создания Control 2
Обе компании будут финансировать сиквел в равных долях, но интеллектуальная собственность останется у Remedy, которая самостоятельно будет издавать игру.

Студия Remedy Entertainment объявила о партнерстве с компанией Annapurna Interactive для создания различных проектов. Сотрудничество начнется с работы над сиквелом игры Control, финансирование которого будет осуществляться обеими компаниями с равным долевым участием. Однако права на интеллектуальную собственность останутся у Remedy, которая самостоятельно издаст Control 2. Это партнерство также направлено на трансформацию вселенной Control и игры Alan Wake в кино и на телевидение при поддержке Annapurna, которая обладает опытом в этих областях.

В настоящее время Remedy Entertainment занимается разработкой Control 2 и других проектов, таких как многопользовательский спин-офф Codename Condor и ремейк игр Max Payne 1 и 2. Ожидается, что работа над Control 2 начнется в ближайшее время, однако его выход на экраны пока неизвестен и может занять несколько лет.

#remedy
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Remedy и Annapurna объединяются для создания игры Control 2
По играм Control и Alan Wake будут сняты фильмы
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