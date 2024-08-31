Эта модель будет тоньше стандартной версии, но все еще толще, чем Honor Magic V3.

Samsung готовится выпустить специальную версию своего смартфона Galaxy Z Fold 6, которая может принести значительное обновление камеры. Этот вариант тоньше стандартной модели на 1,5 мм и предназначен для конкуренции с более тонкими дисплеями на рынке. Основным улучшением в этой модели будет новая система камер, не доступная в стандартной версии Galaxy Z Fold 6. На фотографии раскрыто, что специальная версия может получить основную камеру с разрешением 200-мегапикселей. Пока информации о других камерах, таких как телефото- и ультраширокоугольной, не сообщается.

Samsung проявляет постоянный интерес к развитию своих складных устройств, но пользователи высказывают просьбу о улучшении камер. В отличие от флагманской серии Galaxy S, камера в складных моделях всегда оставалась менее мощной. Даже последняя модель Galaxy Z Fold 6 оснащена только 50-мегапиксельной основной камерой. Однако, из-за особенностей конструкции складного дизайна, Samsung может столкнуться с некоторыми техническими сложностями при внедрении обновленной камеры.