Результаты новых бенчмарков GFXBench говорят о том, что Arc 140V приближается к дискретным GPU начального уровня и новому iGPU Radeon 890M.

Графический процессор Intel Arc 140V с ядрами Xe2 был протестирован в CompuBench и показал отличную производительность в графических тестах. Arc 140V будет использоваться в процессорах Intel Core Ultra 7 и Ultra 9. В тестах производительность Arc 140V превзошла производительность Radeon 780M, а также оказалась наравне с графическим процессором GTX 1650. Может быть, это связано с получением официальной поддержки последнего драйвера Intel GPU, который вышел недавно.

Важно отметить, что CompuBench не является идеальной платформой для сравнения производительности графических процессоров, так как она использует в основном OpenCL. Однако, новые бенчмарки GFXBench показывают, что Arc 140V приближается к дискретным графическим процессорам начального уровня, таким как GTX 1650 и Radeon 890M. Важно отметить, что множество графических результатов для Radeon 780M отсутствует, что затрудняет прямое сравнение с Arc 140V.

Arc 140V использует 8 ГБ общей системной памяти и имеет частоту 2000 МГц. Это может указывать на то, что тестируемый процессор является Intel Core Ultra 266V или 268V. Arc 140V основан на архитектуре Xe2-LPG и будет использоваться в мобильных устройствах, предназначенных для релиза 3 сентября вместе с процессорами Lunar Lake.