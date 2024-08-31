По данным нового отчета, поставки iPhone 16 увеличились на 10 процентов по сравнению с предыдущей моделью, но аналитики сомневаются в том, что новая функция Apple Intelligence будет основным фактором роста спроса.

Линейка iPhone 16 будет представлена на мероприятии "It's Glowtime" 9 сентября. Ожидается, что новые модели включат в себя поддержку технологии Apple Intelligence, из-за чего компания ждет увеличения спроса на новые модели. Отчет сообщает, что поставки iPhone 16 увеличились на 10 процентов по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15. Apple приказала своим поставщикам увеличить поставки до 88-90 миллионов единиц. Большая часть этих поставок, вероятно, будет доставлена в Китай, но Huawei возрождается в этом регионе, что может затруднить доминирование Apple.

Аналитик Джефф Пу не считает, что технология Apple Intelligence будет огромным преимуществом для iPhone 16. Вместо этого он ожидает, что в 2025 году Apple сможет расширить функционал генеративного искусственного интеллекта. В прошлом Samsung с ее технологией Galaxy AI играла важную роль в популярности модели Galaxy S25, поэтому будем следить, насколько этот прогноз сбудется.



Исследования показывают, что покупатели не считают Apple Intelligence основной причиной для обновления до iPhone 16. Вместо этого, конкурентоспособная цена и система охлаждения были приоритетными факторами. Однако стоит отметить, что все модели iPhone 16 по слухам будут поставляться с 8 ГБ оперативной памяти, что может быть недостаточно для некоторых пользователей. Вместе с тем, говорят о том, что следующая линейка iPhone 17 будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, что расширит возможности генеративных функций, связанных с искусственным интеллектом.





