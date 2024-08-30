По лицевой стороне финальной упаковки можно сделать вывод, что консоль будет выглядеть практически идентично

Дизайн PlayStation 5 Pro не будет сильно отличаться от дизайна текущей базовой модели, согласно новому сообщению от надежного источника. Ранее известный блогер billbil-kun предоставил новую информацию о еще не вышедшей системе, подтвердив, что она будет называться PlayStation 5 Pro, судя по лицевой стороне финальной упаковки, которую они смогли увидеть. На лицевой стороне финальной упаковки также можно увидеть дизайн консоли, который выглядит практически так же, как и у текущей базовой модели, за исключением нескольких незначительных отличий и чуть более толстого размера.

Интересно, что PlayStation 5 Pro может быть выпущена без дисковода, так как на упаковке система изображена без него. Однако, не известно, будет ли эта модель единственной. Кроме того, консоль будет поставляться со стандартным контроллером DualSense. Что касается сроков анонса, billbil-kun не смог точно сказать, когда будет представлена PS5 Pro, но это не должно занять много времени, так как система, о которой давно ходят слухи, должна быть показана в первой половине сентября.