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ddr22
AMD Amuse 2.1 AI теперь поддерживает Flux.1 Model, добавляя оптимизации для Radeon и Ryzen
AMD расширяет пакет Amuse 2.1 AI Suite с помощью модели FLUX.1, добавляет оптимизацию и расширенную поддержку моделей для графических процессоров Radeon и APU Ryzen.

AMD представила новое обновление пакета Amuse 2.1 AI Suite, в котором добавлена модель FLUX.1, а также оптимизации и расширенная поддержка моделей для графических процессоров Radeon и APU Ryzen. Amuse 2.1 Beta, теперь доступный для пользователей Ryzen AI и Radeon GPU, предоставляет поддержку модели FLUX.1 Schnell и включает в себя исправления ошибок и добавление новых моделей Stable Diffusion.
Модель FLUX.1 Schnell, разработанная Black Forest Labs, предоставляет возможность создавать изображения всего за 4 шага и поддерживается на GPU с помощью Amuse. Обновление также включает поддержку популярных моделей Stable Diffusion1.5, таких как Dreamshaper v8.

Amuse 2.1 Beta также содержит обновление, которое улучшит качество изображения для всех моделей, исправит ошибки, влияющие на пользователей старого оборудования. Хотя программное обеспечение все еще находится в бета-версии и предоставляется "как есть", работа с этим обновлением должна стать более стабильной.
Для запуска модели FLUX.1 Schnell на графическом процессоре Radeon RX 7900 XTX необходимо перейти в расширенный режим и загрузить модель из галереи. Однако следует отметить, что модель FLUX.1 Schnell является очень большой, и время генерации изображений будет зависеть от конфигурации системы и компонентов, таких как скорость дисков, объем памяти и т. д. Поддержка FLUX.1 в Amuse 2.1 Beta является экспериментальной, и разработчики приветствуют отзывы пользователей.

В обновлении также добавлены 23 различные стабильные диффузионные модели в галерею моделей, улучшено качество изображения в планировщике и исправлены мелкие ошибки, затрагивающие пользователей со старым оборудованием.

#amd amuse 2.1 ai
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