Выручка литейного производства Samsung во II квартале была выше, чем у TSMC и Intel, благодаря росту цен на DRAM и NAND

Второй квартал 2024 года показал рост выручки компании Samsung Foundry, превысившей таких конкурентов, как TSMC и Intel, в сфере полупроводников. Хотя разрыв между Samsung и TSMC был незначителен, успех Samsung впечатляет, учитывая отсутствие значительных прорывов в литейном подразделении компании. Во втором квартале доход чипового бизнеса Samsung составил 20,84 миллиарда долларов, тогда как доход TSMC составил 20,82 миллиарда долларов. В то же время, подразделение Intel по производству чипов заработало всего лишь 12,83 миллиарда долларов.

Samsung показывает рост конкурентоспособности на рынках благодаря своему активности и участию в основных сделках. Компания добилась значительного успеха в области памяти, особенно в HBM3 и HBM3E для NVIDIA, что привело к укреплению ее репутации и росту доходов. Однако нельзя полностью опираться только на результаты второго квартала 2024 года при сравнении Samsung и TSMC, т.к. разрыв между ними остается незначительным.

Несмотря на успех Samsung по доходам, TSMC все еще опережает рынки в плане операционной прибыли и валовой рентабельности, благодаря популярности ее техпроцессов на 3 нм/5 нм. Однако будущее компаний Samsung и TSMC все-таки остается неопределенным, учитывая жесткую конкуренцию на рынке.