Компания AMD сообщила о работе над новым патчем для BIOS, который улучшит межъядерную задержку в процессорах Ryzen 9000 «Zen 5» для настольных ПК

Компания AMD планирует выпустить патч для BIOS, который поможет улучшить межъядерную задержку в процессорах Ryzen 9000 «Zen 5» для настольных ПК. Недавний обзор Anandtech показал, что процессор Zen 5 имеет высокую межъядерную задержку по сравнению со своим предшественником Ryzen 9 7950X. Однако AMD работает над решением этой проблемы с помощью патча для BIOS.

Межъядерная задержка относится к скорости передачи данных между двумя ядрами процессоров Zen 5 Ryzen 9000. Исследование показало, что Ryzen 9 9950X имеет почти вдвое большую задержку по сравнению с предыдущей моделью Ryzen 9 7950X. Это может привести к более низкой производительности в многопоточных задачах.

Однако высокая межъядерная задержка не связана с дизайном матрицы, а скорее с недоработками в BIOS и программном обеспечении чипсета. AMD планирует исправить эту проблему с помощью патча для BIOS, который должен быть выпущен в ближайшие месяцы. Ожидается, что это исправление приведет к улучшению производительности в программных задачах, которые могут использовать более 8 ядер.

Однако в играх это исправление может не оказать заметного влияния, так как большинство игр не используют более одного ПЗС с 8 ядрами. Однако для задач, требующих большого количества ядер, устранение межъядерной задержки может привести к улучшению производительности.



