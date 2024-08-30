AG276QZD2 имеет диагональ 27 дюймов, разрешение 1440p и частоту обновления 240 Гц, а AG326UD - диагональ 32 дюйма, разрешение 4K и частоту обновления 165 Гц

Компания AOC представила два новых премиальных игровых монитора из серии AGON PRO. Мониторы, названные AG276QZD2 и AG326UD, были представлены на выставке Gamescom. Оба монитора оснащены QD-OLED панелями и имеют высокую частоту обновления. Прежде всего, AG276QZD2 - это игровой монитор с разрешением 1440p и 27-дюймовым экраном. Он имеет частоту обновления 240 Гц и низкое время отклика - всего 0,03 мс. Кроме того, благодаря QD-OLED дисплею, он может воспроизводить яркие, точные цвета с контрастностью 1,5M:1.

Он оснащен адаптивной синхронизацией для гладкого игрового процесса и имеет широкий цветовой охват, включая 99,1% DCI-P3, 138,4% sRGB и 98% Adobe RGB. Помимо этого, монитор имеет различные регулируемые параметры, включая высоту, наклон, поворот и вращение. Возможности подключения включают порты HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-концентратор и аудиоразъем.

AG326UD - это более крупный монитор с разрешением 4K и 32-дюймовым экраном. Он также оснащен QD-OLED панелью и может обрабатывать обновления с частотой до 165 Гц. Он имеет два 8-ваттных динамика, что обеспечивает более высокую громкость звука.

Этот монитор также регулируется по высоте и имеет возможность наклона и поворота. Он также имеет новейшие порты HDMI 2.1 и большое количество портов USB.

Оба монитора поддерживают DisplayHDR 400, технологию Low Blue Light и имеют различные игровые и контентные функции. Пользователи могут настраивать параметры мониторов через AOC G-Menu и экранное меню. Компания AOC предоставляет 3-летнюю гарантию на выгорание OLED-дисплеев и ожидается, что мониторы будут доступны для продажи с октября по цене от £649,99 за AG276QZD2 и £739,99 за AG326UD.