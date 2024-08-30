В линейке Navi 4X RDNA 4 представлены три конфигурации Infinity Cache: две модели с 64 МБ и одна модель с 48 МБ

Графические процессоры AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» представятся с конфигурациями, включающими 64 и 48 МБ кэша Infinity Cache, а также 256-битную шину памяти. Эти процессоры будут включать чипы Navi 48 «GFX1201» и Navi 44 «GFX1200», которые предназначены для геймеров и обладают улучшенной трассировкой лучей. Некоторые SKU GPU для RDNA 4 уже собраны, включая R24D-E6, R24D-E8, R25D-P8 и R25D-P4.

В линейке Navi 4X «RDNA 4» AMD представит три конфигурации Infinity Cache для графических процессоров Radeon RX 8000: две модели с 64 МБ кэша Infinity Cache и одну модель с 48 МБ кэша Infinity Cache. Эти конфигурации соответствуют 256- и 192-битной шине памяти, используемой в графических процессорах Navi 48. Память GDDR6 будет использоваться с тактовой частотой до 20 Гбит/с и общей пропускной способностью до 640 ГБ/с для 256-битной шины и до 19 Гбит/с и 432 ГБ/с для 192-битной шины. Кэш Infinity Cache обеспечит дополнительную пропускную способность через LLC.

Графические процессоры Navi 44 будут иметь 128-битный интерфейс памяти, 32 МБ кэша Infinity Cache и меньшее количество ядер. Ожидается, что серия Radeon RX 8000 «RDNA 4» будет представлена в первом квартале следующего года, возможно, на CES 2025.