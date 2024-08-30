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ddr22
TECNO представила Phantom Ultimate 2 - концепт телефона с тройным складыванием
Китайская компания TECNO представила концепт смартфона-раскладушки под названием Phantom Ultimate 2

Компания TECNO представила концепт смартфона-раскладушки Phantom Ultimate 2, который имеет три дисплея и может превращаться в 10-дюймовый планшет. Смартфон имеет очень тонкий корпус - всего 11,1 мм в сложенном состоянии. Хотя дизайн данного устройства не ожидается на массовом рынке в ближайшее время, его внешний вид привлекателен. В раскрытом состоянии смартфон имеет 6,48-дюймовый OLED-экран с разрешением 3K.
TECNO провела тесты на прочность шарниров Phantom Ultimate 2, которые выдерживают до 300 000 сгибов и имеют прочность 2100 МПа. Кроме того, производство такого тонкого устройства представляет некоторые трудности, поэтому были использованы новые конструкции шарниров и самая тонкая в отрасли крышка аккумулятора из материала Titan Advanced Fiber.
Хотя некоторые приложения могут столкнуться с адаптацией к новому форм-фактору, TECNO заявляет, что обои будут оптимизированы для удобного подстраивания под различные способы складывания и раскладывания Phantom Ultimate 2. Пользователи смогут использовать различные режимы многозадачности, чтобы адаптироваться к нужным им способам использования.
В то время как Huawei испытывает проблемы с запуском своего смартфона-раскладушки, TECNO пока не хочет раскрывать дату запуска Phantom Ultimate 2, вероятно, из-за высокой стоимости производства и сомнений в коммерческой выгодности данного форм-фактора.

#tecno
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