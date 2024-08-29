Смартфон Pixel 9 Pro Fold быстро распродался после официального запуска, и доставка задерживается до сентября

Недавно была представлена складная модель смартфона Pixel 9 Pro Fold в черном цвете под названием Obsidian, и одному счастливчику удалось получить его достаточно рано. Он поделился своими впечатлениями и провел сравнение с предыдущей моделью Pixel Fold.

Один из существенных отличий заключается в бампере задней камеры, который кажется выделяющимся, но это объясняется тонкостью смартфона в целом. Также заметно, что единственный порт USB-C находится на внешней стороне телефона.

Владелец Pixel 9 Pro Fold решил сделать фотосессию с предыдущей моделью и обратил внимание, что складки на новом смартфоне не так заметны при различных углах обзора. Также заметно отличие в соотношении сторон, при чем Pixel 9 Pro Fold устройство физически больше по размеру, чем Pixel Fold.

Важным преимуществом новой модели является то, что приложения будут лучше адаптированы для использования на складном смартфоне со стандартным форм-фактором. Таким образом, видно, что команда дизайнеров и инженеров Google вложила много усилий в разработку Pixel 9 Pro Fold, и это сравнение показывает значительное развитие и улучшение этой новой модели.

В конце концов, посмотрев на эти два устройства, никто не мог бы догадаться, что они принадлежат одной и той же компании.