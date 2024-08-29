На сайте NBD был замечен процессор AMD Ryzen Threadripper 9000 нового поколения с архитектурой Zen 5

На сайте NBD обнаружена информация о процессоре AMD Ryzen Threadripper 9000 нового поколения, основанного на архитектуре Zen 5. Этот процессор будет иметь до 96 ядер и 192 потоков, и его конфигурация будет состоять из 12 CCD, каждый из которых будет содержать 8 ядер и 32 МБ кэша L3, а также одну матрицу ввода-вывода.

Пока что AMD не включила процессоры Threadripper 9000 в свои роадмапы, но уже подтверждено наличие других продуктов, разработанных на базе Zen 5, таких как Ryzen 9000 «Granite Ridge», Ryzen AI 300 «Strix Point» и поколение EPYC «Turin». Ожидается, что новая линейка Threadripper заменит существующие модели на базе архитектуры Zen 4.

Предполагается, что AMD сохранит высокие пиковые частоты, характерные для процессоров Ryzen 9000 «Granite Ridge», а также сохранит TDP на уровне 350 Вт. Появление новых процессоров Threadripper и Threadripper PRO 9000 «Zen 5» на рынке рабочих станций и HEDT в этом году маловероятно, но анонс можно ожидать на предстоящих мероприятиях, таких как октябрьское мероприятие, где AMD планирует представить ряд продуктов PRO и AI.



Серия Ryzen Threadripper была предназначена для рынка DIY, в то время как варианты PRO использовались в готовых рабочих станциях от производителей, таких как HP, Lenovo, Dell и Supermicro. Однако, с учетом возможного анонса новых процессоров Threadripper 9000, следует ожидать повышенного интереса к ним как со стороны DIY сегмента, так и со стороны производителей готовых рабочих станций.