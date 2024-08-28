Релиз процессоров Ryzen 9000 был критикован из-за низкой производительности, особенно в играх, и слабой поддержки Windows

Свежее обновление Windows 11 24H2 принесло значительный прирост производительности процессорам AMD Ryzen 9000 «Zen 5» и Ryzen 7000 «Zen 4». Релиз Ryzen 9000 был критикован за неудовлетворительную производительность, особенно в играх, и слабую поддержку операционной системы Windows. Отличительной особенностью обновления является оптимизация для предсказателя ветвей, которую AMD включила через привилегии администратора. Согласно внутреннему тестированию AMD, новое обновление позволило увеличить производительность процессоров Ryzen 9000 на 9% по сравнению с Ryzen 7000.

Тестирование Hardware Unboxed принесло интересные результаты. Прирост производительности Ryzen 9000 «Zen 5» оказался значительным в некоторых играх, что необычно при обновлении поколений процессоров. Однако при сравнении производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X после обновления Windows, разница оказалась незначительной, что противоречит заявлениям AMD о значительном приросте производительности Zen 4. Улучшения производительности охватывают не только архитектуру Zen 5 от AMD.

Возникает вопрос о причине секретности со стороны AMD. Компания могла бы сделать запуск линейки Ryzen 9000 совместно с релизом Windows 11 24H2, чтобы создать лучшее первое впечатление на рынке. Бенчмарки от Hardware Unboxed также показывают, что обновление не является эксклюзивным для AMD, и некоторые модели процессоров Intel также получают небольшой прирост производительности.

Ситуация на рынке настольных процессоров вызывает интерес, так как AMD немного увеличила игровую производительность своих процессоров Ryzen 9000 «Zen 5», но все еще существует разрыв между официальными данными и отзывами рецензентов. С выходом процессоров Arrow Lake-S от Intel в октябре, будет интересно увидеть, сможет ли Team Blue удержать конкурентов на месте.