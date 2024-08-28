По слухам, компания Xiaomi планирует представить свою собственную систему на кристалле (SoC) для смартфонов в первой половине 2025 года

По слухам, китайская компания Xiaomi планирует представить собственную систему на кристалле (SoC) для своих смартфонов в первой половине 2025 года. Предполагается, что новый чипсет будет использовать старый 4-нм техпроцесс TSMC 'N4P' и будет иметь производительность, сравнимую с Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Ранее сообщалось, что Xiaomi отказалась от разработки собственного чипсета из-за высоких затрат на проект. Однако появился новый слух, утверждающий, что компания все-таки намерена представить свое решение в ближайшем будущем. Несмотря на то, что новый чипсет будет использовать устаревший техпроцесс, это позволит Xiaomi сократить расходы на его производство. Китайский производитель также планирует оснастить свой чипсет модемом 5G от Unisoc, другой китайской компании.



Рост стоимости чипсетов для смартфонов заставляет компании, такие как Xiaomi, искать свои собственные решения. Qualcomm также объявила о том, что стоимость их будущего чипсета Snapdragon 8 Gen 4 будет выше, чем у предыдущей версии. В связи с этим Xiaomi рассматривает возможность сокращения зависимости от Qualcomm.



Считается, что Xiaomi не полностью откажется от Qualcomm и MediaTek, а представление собственного чипсета будет служить основой для достижения новых высот в индустрии смартфонов. Аналогично Apple, которая также планирует запустить свой собственный модем 5G, Xiaomi стремится стать более самодостаточной компанией.