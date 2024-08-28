Эмулятор PlayStation 4 под названием ShadPS4 добился значительного прогресса и теперь успешно запускает игру Bloodborne в более высоком разрешении и с высокой частотой кадров, чем на консоли

Эмулятор ShadPS4 для PlayStation 4 за последние несколько дней добился невероятного прогресса, и теперь он способен запускать Bloodborne с высокой частотой кадров и более высоким разрешением, чем в базовом релизе. Как показано в паре видеороликов, которыми поделился BrutalSam, эмулятор PlayStation 4 может запускать одну из самых популярных эксклюзивных игр на консоли в разрешении 1800p и с высокой частотой кадров, например 120 и 144 FPS. Эмуляция, конечно, далека от точности, поскольку в некоторых случаях визуальные эффекты все еще отображаются неправильно, но, учитывая, что эмулятор смог загрузить игру всего несколько недель назад, это невероятный прогресс. День, когда Bloodborne станет полностью играбельной на ПК, кажется, уже не за горами.

Эмуляция Bloodborne на ShadPS4 - это только первый шаг, ведь известный моддер серии Souls подтвердил ранее в этом месяце, что работает над ремастером с увеличенными текстурами, динамическими тенями, улучшенными отражениями и многим другим. Таким образом, игроки на ПК все еще получают желанный ремастер, который Sony, похоже, не собирается выпускать в ближайшем будущем.