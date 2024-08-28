Графические процессоры RDNA 4 должны появиться в следующем году под именем Radeon RX 8000, но первые образцы уже появились в Geekbench.

Утечка информации о графическом процессоре AMD Radeon RX 8000 RDNA 4 позволяет сделать некоторые предположения о его характеристиках. Из утечки стало известно, что графический процессор имеет 56 вычислительных блоков и 16 ГБ VRAM. Помимо этого, известно, что идентификатор устройства графического процессора соответствует Navi 48 SKU, который имеет 28 вычислительных блоков, что означает, что при использовании новой конфигурации в серии RDNA 4 будет доступно 56 вычислительных блоков.

Касательно тактовой частоты графического процессора, она составляет 2,1 ГГц, что по некоторым мнениям может быть немного низкой для чипов RDNA 4, но ожидается, что с появлением новых образцов тактовая частота будет увеличиваться. Графический процессор также обладает объемом памяти в 16 ГБ, что подтверждает наличие 256-битного интерфейса шины для high-end карт RDNA 4. Некоторые предполагают, что для некоторых конфигураций будут использоваться 192-битные интерфейсы шины с объемом VRAM 12 ГБ.

Пока информация о производительности графического процессора AMD Radeon RX 8000 RDNA 4 ограничивается результатами бенчмарка OpenCL, которые пока не позволяют делать окончательные выводы о его производительности. Графические процессоры AMD RDNA 4 будут иметь новые движки трассировки лучей, что обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Ожидается, что графические процессоры AMD Radeon RX 8000 RDNA 4 будут ориентированы на сегменты mainstream и high-end с производительностью, сопоставимой с графическим процессором Navi 31. Цена данных карт будет колебаться в диапазоне от 400 до 500 долларов США. Подробную информацию о картах можно будет узнать на выставке CES.