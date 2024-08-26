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ddr22
Новые варианты MacBook Pro, Mac mini и iMac на чипе M4 будут представлены в октябре
Ожидается, что новые модели MacBook Pro, Mac mini и iMac на базе чипа M4 будут представлены в октябре, после мероприятия, посвященного iPhone 16.

По сообщению отраслевых источников, Apple тестирует четыре новых компьютера Mac с чипами M4 и 16 ГБ базовой оперативной памяти. Три из этих компьютеров оснащены высокопроизводительным 10-ядерным процессором и 10-ядерным GPU. Ожидается, что новые варианты MacBook Pro, Mac mini и iMac на чипе M4 будут представлены в октябре, через месяц после мероприятия, посвященного iPhone 16.

Apple решила увеличить объем оперативной памяти в своих устройствах, чтобы поддержать новые функции Apple Intelligence. Двойной объем оперативной памяти в базовой модели может способствовать развитию этих функций. В прошлом некоторые модели MacBook имели только 8 ГБ оперативной памяти, и Apple сталкнулась с критикой в связи с этим.

Основная информация известна только о базовых версиях чипа M4, и нет информации о чипах M4 Pro и M4 Max, которые, возможно, будут использоваться в грядущих моделях MacBook Pro. Кроме того, появились сведения о том, что Apple обновит всю линейку Mac в течение года, включая новые чипы M4 Ultra. Ожидается, что версии M4 Ultra для Mac Studio и Mac Pro будут выпущены в следующем году.

#macbook
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