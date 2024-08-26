В тесте на разряд батареи оба устройства показали самые низкие температуры в сравнении с OnePlus 12, Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.





Оба смартфона Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL проработали на одних аккумуляторах примерно 10 часов 25 минут, что является значительным улучшением по сравнению с их предшественником, Pixel 8 Pro. Они также показали самую низкую температуру в тесте, всего 40,9 градусов Цельсия. Интересно отметить, что базовая модель Pixel 9 не имеет паровой камеры, которая присутствует в других моделях Google.

Galaxy S24 Ultra, хотя и показал самую высокую температуру в тесте - 50,4 градуса Цельсия, продержался на одном заряде 10 часов 47 минут. А iPhone 15 Pro Max проработал немного дольше всех - 11 часов 44 минуты, но при этом нагрелся до 44,6 градуса Цельсия.

Из этого теста можно сделать вывод, что Google успешно справилась с проблемой нагрева своих смартфонов, но производительность по-прежнему остается вопросом. Вероятно, в следующем году, с выпуском модели Pixel 10, Google сможет улучшить производительность своих устройств.