LG провела исследования и разработала OLED-панель со структурой Two-Stack Tandem, которая использовала синий фосфоресцирующий материал, чтобы достичь эквивалентного времени службы обычных OLED-панелей, при этом значительно увеличив яркость и эффективность.

Компания LG объявила о разработке новой технологии OLED-панелей, которая позволяет достичь более высокой яркости и эффективности. Эта технология, названная Two-Stack Tandem, решает проблемы низкой яркости и низкой эффективности, с которыми сталкиваются OLED-панели. Проблема заключается в том, что синие OLED-пиксели сложнее производить с помощью фосфоресцирующих материалов, и производители вынуждены использовать менее энергоэффективные флуоресцентные материалы. Это приводит к уменьшению яркости и увеличению энергопотребления.

Технология Two-Stack Tandem представляет собой гибридную структуру, включающую фосфоресцирующие и флуоресцентные материалы, которая позволяет увеличить яркость и эффективность синих OLED-пикселей. Фосфоресцирующие материалы имеют высокую энергоэффективность и способны преобразовывать 100% энергии в свет, в то время как флуоресцентные материалы преобразуют всего 25% от общей мощности. Это позволяет получить более яркий свет и снизить энергопотребление.

LG провела исследования и разработала OLED-панель со структурой Two-Stack Tandem, которая использовала синий фосфоресцирующий материал, чтобы достичь эквивалентного времени службы обычных OLED-панелей, при этом значительно увеличив яркость и эффективность. Эта технология изначально была разработана для автомобильного рынка в 2019 году, но теперь она успешно применяется для OLED-дисплеев.

Ожидается, что эта новая технология позволит увеличить время автономной работы устройств с OLED-дисплеями на 10-20%. Кроме того, она представляет собой более перспективное решение, чем использование слоев квантовых точек, которые не решают проблемы эффективности и надежности.