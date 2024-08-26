Игра побила рекорды по популярности и количеству одновременных игроков.

Black Myth: Wukong, разработанная Game Science, была продана в количестве 10 миллионов экземпляров всего за три дня, установив новый рекорд в индустрии видеоигр. Это огромное достижение подчеркивается растущей популярностью игры среди фанатов по всему миру, особенно в Китае. Игра также привлекла внимание своим богатым сюжетом, потрясающим визуальным оформлением и уникальным подходом к формуле action RPG.

По данным разработчиков, Black Myth: Wukong набрала 2,3 миллиона игроков только на платформе Steam, превзойдя такие популярные игры, как Cyberpunk 2077 и Elden Ring. Компания также отметила, что игра достигла трех миллионов игроков на всех платформах, включая консоли. В основном это связано с огромным спросом на игру в Китае, что привело к большему количеству игроков на ПК.

Black Myth: Wukong вызвала неоднозначную реакцию аудитории, но она безусловно оказала влияние на индустрию видеоигр, и Game Science стремится стать гигантом в этой области. Ожидается, что продажи будут продолжать расти, особенно с выходом игры на платформе Xbox от Microsoft.

Игра также получила положительные отзывы от критиков, средний балл на сайте Metacritic составляет 81. Это свидетельствует о том, что игра заслуживает внимание и положительных отзывов от геймеров. Black Myth: Wukong привлекает игроков своими культурными и традиционными аспектами, связанными с китайской культурой, а также потрясающей игровой механикой и внушительными сценами ближнего боя с использованием посоха.