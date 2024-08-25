Первый мини-ПК с APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован, и его iGPU Radeon 890M показал отличную игровую производительность в разрешении 1080p.

Мини-ПК AMD Ryzen AI 300 обеспечивают высокую производительность в играх благодаря процессору Radeon 890M Прошло несколько недель с тех пор, как AMD представила свои APU Ryzen AI 300 на базе Zen 5, также известные как Strix-Point, для игровых ноутбуков и мобильных платформ. Компания ETA Prime показала первые бенчмарки одного из мини-ПК еще до того, как его официально представят.

ETA Prime выложила видео с обзором раннего образца мини-ПК SOUYO S9 на базе новейшего APU Ryzen AI HX 370 с тактовой частотой 2,0/5,1 ГГц (Base/Boost). SOUYO S9 - это компактная коробка, оснащенная процессором на базе архитектур Zen 5 и Zen 5c с 12 ядрами и 24 потоками. AMD Ryzen AI HX 370 имеет 4 ядра Zen 5 и 8 ядер Zen 5c, а также iGPU Radeon 890M «RDNA 3» на базе архитектуры RDNA 3.5 с возможностью разгона до 2900 МГц. Архитектура RDNA 3.5 обеспечивает 16 вычислительных блоков для графического процессора Radeon 890M, что делает его самым быстрым iGPU на рынке. Этот мини-ПК также будет доступен со стандартной конфигурацией Ryzen AI 9 365.

Среди других спецификаций - не обновляемая память LPDDR5X и три слота для твердотельных накопителей PCI-E 4.0 NVMe. SOUYO S9 может иметь три различные конфигурации памяти: 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ, а тактовая частота может составлять 6400 МТ/с или 7500 МТ/с (в протестированной конфигурации - 7500 МТ/с).

Мини-ПК нигде не испытывал недостатка в производительности и стабильно работал во всех приложениях и видеоиграх. Показатели мощности во время игр варьировались в пределах 50-70 Вт. Производительность была значительно повышена по сравнению с iGPU Radeon 780M «RDNA 3» прошлого поколения благодаря новой графике Radeon 890M «RDNA 3.5» и увеличенному количеству вычислительных блоков с 12 до 16.

Мини-ПК может запускать в современные игры в разрешении 1080p с частотой 60+ кадров в секунду при низких и средних настройках качества, что является выдающимся показателем для мини-ПК, поскольку такого уровня производительности можно ожидать только от GTX 1650 или аналогичных графических процессоров.