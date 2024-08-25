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ddr22
Выход macOS Sequoia состоится в срок в этом году, она должна появиться вместе с iOS 18 в сентябре
Ожидается, что Apple выпустит новую операционную систему macOS Sequoia вместе с iOS 18 в середине сентября этого года.

Apple планирует выпустить новую операционную систему macOS с названием Sequoia вместе с обновлением iOS 18 в этом году. Ожидается, что выход данных обновлений состоится в середине сентября. Обычно Apple выпускает финальные версии iOS примерно через неделю после анонса новых устройств. Вместе с новой линейкой iPhone 16, которая, по предположениям, будет представлена в первой половине сентября, компания также представит обновление macOS Sequoia. Ранее пользователи ждали недели, чтобы получить новое обновление, так как некоторые функции не были готовы к выходу. Однако на этот раз Apple планирует выпустить все обновления одновременно.

macOS Sequoia будет содержать много новых функций и дополнений, таких как новое приложение "Пароли", обновления Safari и "Сообщений". Одним из ключевых нововведений будет Apple Intelligence, который будет доступен как на iOS 18, так и на macOS Sequoia. Однако для использования этих функций пользователям придется немного подождать, так как Apple уже тестирует последующее обновление, которое будет доступно в октябре.

Предполагается, что новые устройства iPhone 16 будут представлены 10 сентября, а выход новых моделей и обновлений программного обеспечения ожидается 20 сентября. Однако все эти сведения пока являются предположениями и окончательное решение остается за Apple.

#macos
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