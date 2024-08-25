Это может свидетельствовать о низкой производительности флагманской линейки.

Некоторые владельцы смартфонов Pixel 9 сообщили, что они не могут установить приложения для тестирования производительности, такие как Geekbench, PCMark или 3DMark, из Google Play Store. Это вызвало подозрения о низкой производительности флагманской серии Pixel 9, и возникли слухи о том, что Google блокирует доступ к этим приложениям, чтобы не раскрыть ограничения процессора Tensor G4.

Даже загрузка этих приложений из других источников также не решает проблему. В настоящее время в Google Play Store доступны Geekbench 6, PCMark 10 и 3DMark, и каждое из этих приложений тестирует разные аспекты производительности Pixel 9. Из утечек информации было известно, что Tensor G4 значительно медленнее конкурентов, таких как Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300+ и A17 Pro.

В прошлом владельцы Pixel 8 и Pixel 8 Pro могли без проблем устанавливать выбранные приложения для тестирования производительности. Однако сейчас Google заблокировала этот альтернативный путь.

Блокировка загрузки приложений для тестирования производительности не имеет особого смысла для Google, поскольку ранее руководители компании утверждали, что процессор Tensor G4 не создавался для установления рекордов производительности, а скорее для улучшения пользовательского опыта и решения конкретных задач. Отмечается, что старшая модель Pixel 9 Pro XL показывает снижение производительности до 50%, когда проходит стресс-тест.