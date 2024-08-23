Они считают, что премиум-игры могут быть успешными, просто будучи Buy-to-Play.

Почти 90% разработчиков, которые участвовали в опросе на Devcom 2024, заявили, что микротранзакции не нужны в премиум-играх. Несмотря на это, игровые компании по-прежнему включают микротранзакции в премиум-игры, даже если они уже завершены. Однако большинство разработчиков считают, что премиум-игры могут быть успешными, просто предлагая их за определенную цену без микротранзакций.

Опрос также показал, что большинство разработчиков верят в бизнес-модель премиум-игр для физических и цифровых изданий. Кроме того, кроссплатформенная игра считается необходимой для успеха премиум-игр. Однако один человек считает, что лучшей бизнес-моделью в играх является free-to-play с рекламой. Это могло бы быть верно для мобильных игр, но для более крупных и сложных игр, таких как Elden Ring или Call of Duty, это маловероятно.

В отношении использования искусственного интеллекта (ИИ), большинство разработчиков выразили желание использовать его в коде и производстве, чтобы упростить свою работу. Использование ИИ в маркетинге и коммуникациях также считается привлекательным вариантом. Однако 31% разработчиков предпочитают минимальное использование ИИ в своей работе.

Опрос также выявил две основные проблемы, с которыми сталкивается игровая индустрия. Первая проблема - это перенасыщение рынка, так как все больше и больше игр появляется каждый год. Вторая проблема - это стоимость разработки игр, которая постоянно растет. Обе эти проблемы являются значимыми для игровой индустрии.

Наконец, относительно увольнений в игровой индустрии, большинство опрошенных считают, что увольнения будут продолжаться или даже ускорятся в ближайшие 12 месяцев. Однако есть и те, кто считает, что увольнения сократятся, и в отрасли появятся больше рабочих мест.