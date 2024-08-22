Новый Desert Titanium будет иметь коричневые оттенки и будет похож на темное золото

Предполагается, что Apple представит новые iPhone 16 Pro в ближайшем будущем, и появилась информация о том, что они будут доступны в новом специальном цвете под названием Desert Titanium. Этот цвет заменит предыдущий вариант Blue Titanium.

Ранее считалось, что новые модели будут иметь розовый цвет, но позже выяснилось, что он будет скорее коричневым, чем розовым. Типстер Маджин Бу сообщает, что Desert Titanium будет похож на темное золото и иметь более глубокий оттенок, чем предыдущий вариант. Он также утверждает, что кольца камеры будут соответствовать цвету рамки и общему дизайну устройства.



Blue Titanium, доступный в прошлом году в iPhone 15 Pro, будет заменен на Desert Titanium, а также будет предлагаться новый серый цвет, заменяющий Natural Titanium. Компания Apple каждый год представляет новые цветовые решения для своих устройств, и это важная часть их маркетинговых кампаний. В этом году компания выпустит четыре разных цвета для iPhone 16 Pro, включая черный и белый. Серый цвет считается более консервативным выбором, в то время как Desert Titanium представляет собой более выразительный вариант.