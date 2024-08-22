Хотя компания в настоящее время использует модемы 5G от Qualcomm, она все равно продолжает разрабатывать свой собственный модем

Сотрудники Apple признали, что для клиентов не имеет значения, какая компания производит 5G-модем для iPhone, поскольку пользовательский опыт не будет изменен. Однако, это не значит, что Apple прекратит разработку собственного модема. Компания продолжает стремиться к массовому производству собственного 5G-модема, возможно, в качестве маркетинговой стратегии или для сокращения расходов. Она уже вложила значительные усилия и ресурсы в разработку этого чипа, несмотря на то, что использование модемов от Qualcomm в iPhone не улучшает пользовательский опыт. Сотрудники Apple признают, что создание собственного модема не повлияет на продажи iPhone, поскольку покупателям все равно, какой модем используется в устройствах.

Apple может использовать запуск собственного модема в качестве маркетинговой тактики, чтобы продемонстрировать, что она производит самые важные компоненты iPhone. Есть и другие причины, по которым Apple продолжает разрабатывать собственный модем. Одна из них - экономия денег. Apple не хочет зависеть от Qualcomm и платить им высокие суммы за модемы. Еще одна причина может быть связана со встроенным модемом 5G в процессор SoC. Apple хочет объединить модем, Wi-Fi и Bluetooth-адаптеры в одном корпусе, этим освободив пространство и создав более энергоэффективное решение. Разработка собственного модема сталкивается с проблемами, такими как производительность и перегрев, и Apple может потребоваться несколько лет, чтобы создать идеальное решение.



Неожиданно отказаться от Qualcomm и представить свой собственный модем 5G Apple не собирается. Этот процесс будет постепенным. Пройдет несколько лет, прежде чем партнерство между Apple и Qualcomm будет завершено, и скорее всего, Qualcomm рассчитывает на это и уже исследует другие пути развития.