Индийская компания Ola объявила о разработке и выпуске собственного чипа искусственного интеллекта под названием Bodhi-1 к 2026 году.

Индийский производитель автомобилей Ola разработает и запустит свои собственные чипы искусственного интеллекта к 2026 году. Эти чипы предназначены для использования в автономных транспортных средствах и оснащены функциями краевого ИИ, облачных вычислений и сбора информации. Ola представила несколько чипов ИИ, включая Bodhi-1, Bodhi-2, Ojas и Sarv-1. Bodhi-1 предназначен для низко- и среднеуровневых задач и ожидается его выпуск в 2026 году.

Bodhi-2 предлагает высокую производительность в ИИ-нагрузках и ожидается, что будет выпущен в 2028 году. Оjas, первый чип в Индии, вероятно, будет интегрирован в электромобили Ola следующего поколения. Sarv-1 предназначен для использования в облачных вычислениях. Ola планирует использовать глобальное литейное производство первого или второго уровня, такие как TSMC или Samsung.

Ola считает, что развитие сегмента искусственного интеллекта в Индии жизненно важно и необходимо развивать свои собственные решения. Первый чип Боди-1 предназначен для крупномасштабных задач и выводов, а также обладает превосходной энергоэффективностью.

Bodhi-2 будет представлять передовой ИС, который сможет конкурировать с другими лидерами отрасли. Чип Ojas, первый своего рода в Индии, вероятно, будет использоваться в электромобилях Ola. Sarv-1 предназначен для облачных вычислений и предлагает высокую производительность и эффективность.

Ола планирует использовать глобальное литейное производство, чтобы обеспечить поставки своих чипов. По словам генерального директора Ola, они будут работать с литейными производителями первого или второго уровня, такими как TSMC или Samsung. Разработка собственных чипов искусственного интеллекта позволит Индии занять ведущую позицию в области ИИ.

