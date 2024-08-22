Британская компания ARM разрабатывает свою собственную линейку игровых графических процессоров (GPU), которые будут конкурировать с NVIDIA, AMD и Intel.

Британская компания ARM сообщила о разработке собственной линейки игровых графических процессоров (GPU), которая будет конкурировать с Intel, AMD и NVIDIA. Это важное событие для рынка, так как до сих пор не было нового игрока, который мог бы повлиять на долю рынка, установленную AMD и NVIDIA. ARM уже имеет опыт в разработке графической архитектуры и использует свои GPU-решения, такие как Mali и флагманский Immortalis, в мобильных устройствах. Однако компания стремится расширить свой бизнес и выйти на рынок дискретных моделей GPU. В настоящее время компания сосредоточена на обработке графики для рынка видеоигр, но технология также может использоваться для обработки искусственного интеллекта.

ARM наняла около ста инженеров для разработки чипов и программного обеспечения в своем центре разработки в Израиле. Однако пока не ясно, насколько амбициозны планы компании и желает ли ARM занять свое место в сегменте дискретных игровых GPU. Компания в основном предоставляет IP-чипы, а не сами продукты, но планирует расширить свой бизнес и выпустить собственные дискретные модели GPU. Возможно, в будущем ARM сможет предложить действительно конкурентоспособные решения на рынке игровых GPU.

ARM уже имеет успехи в интеграции своей архитектуры в процессоры других компаний, таких как Qualcomm. Компания также сотрудничает с NVIDIA в разработке клиентских процессоров. Поэтому будущее бизнеса ARM выглядит обнадеживающим. Однако пока компания сконцентрирована на использовании своей технологии в области искусственного интеллекта, их выход на рынок потребительских GPU пока не имеет смысла. Однако существует некоторый вакуум на рынке, который пытается заполнить Intel с помощью своих графических процессоров Arc. ARM имеет потенциал шокировать рынок, но для этого им придется пересмотреть свою бизнес-модель. Все это может привести к возникновению нового конкурента для AMD и NVIDIA и изменению доли рынка в этом сегменте.