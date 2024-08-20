Google представила новую линейку телефонов Pixel 9, которая получила новый модем Exynos 5400 от Samsung

Google представила свою новую линейку смартфонов Pixel 9 с новым модемом Exynos 5400 от Samsung. Это обновление модема является хорошей новостью для пользователей, поскольку оно значительно улучшит эффективность и время автономной работы устройств. Предыдущие модели Pixel, основанные на чипе Tensor от Google, столкнулись с проблемами в работе модема, такими как плохой уровень сигнала, быстрое разрядка батареи и низкая скорость передачи данных. В новой серии Pixel 9 компания наконец-то удовлетворила ожидания пользователей, внедрив модем Exynos 5400.

Новая линейка Pixel 9 с новым модемом Exynos 5400 была подтверждена на скриншоте, опубликованном на сайте Android Authority. На скриншоте можно увидеть, что Pixel 9, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold оборудованы модемом Exynos 5400. Это обновление модема заслуживает особого внимания благодаря расширенной поддержке спутниковой связи в линейке Pixel 9 за счет внедрения технологии связи Release 17 от Exynos.

Модем Exynos 5400 является более эффективным, чем предыдущая модель Exynos 5300, благодаря снижению задержек и улучшению времени автономной работы. Это значительно улучшит сотовую связь в сравнении с предыдущей версией. С новым модемом Pixel 9 может достигать пиковой скорости передачи данных до 14,79 Гбит/с, а также работать на более высоких скоростях благодаря использованию частотного диапазона FR1.