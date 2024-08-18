Delta Force: Hawk Ops достигла одного миллиона списков желаний в Steam и в настоящее время находится в закрытом альфа-тестировании.

Игровая франшиза Delta Force достигла своего первого миллиона списков желаний в платформе Steam. В настоящее время проводится закрытый альфа-тест, в котором игроки могут принять участие, если пройдут отбор.

Delta Force является древней игровой франшизой, с первым релизом в 1998 году. Она была разработана несколькими командами, включая Team Jade и TiMi Studios, которые сейчас работают над Delta Force: Hawk Ops.

Delta Force: Hawk Ops будет бесплатным тактическим шутером с многопользовательскими режимами и насыщенной одиночной или кооперативной кампанией. Главное для разработчиков - удовлетворение игроков, и они не сосредоточены на доходах.

Сравнительно с предыдущими играми франшизы, Delta Force: Hawk Ops будет очень амбициозной. Игра будет включать режим Havoc Warfare с участием 32 игроков против 32.